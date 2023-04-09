انتعاشة في سوق العملات المشفرة بقيادة بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية انتعاشة جديدة، بقيادة العملة الأشهر «بيتكوين»، خلال تعاملات أمس. ونجحت عملة بيتكوين في الارتفاع من جديد، بتجاوز سعرها حاجز 28 ألف دولار، خلال التعاملات الصباحية.

وبشكل عام استقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية على 1.17 تريليون دولار، في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية، خلال آخر 24 ساعة، لتسجل 29.68 مليار دولار.

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات أمس، بنسبة 0.52% إلى 28.10 ألف دولار للوحدة الواحدة. واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم على 540 مليار دولار، في التعاملات المبكرة، وعلى أساس أسبوعي تراجع سعر وحدة بيتكوين بنسبة 2.25% بحسب بيانات موقع «إنفيستينغ».

وشمل الارتفاع أيضاً سعر عملة «إيثيريوم» بنسبة 0.42%، ليصل إلى 1873.66 دولاراً، كما ارتفع سعر عملة «بينانس كوين»، بما نسبته 0.20% ليسجل 311.91 دولاراً، وزاد سعر عملة «ريبل» ما نسبته 1.16% من قيمته، ليسجل 0.51099 دولار، وارتفع سعر عملة «كاردانو» بما نسبته 2.73% ليبلغ 0.3887 دولار، وارتفع سعر عملة «دوجكوين»، بما نسبته 0.73%، ليصل إلى مستوى 0.083367 دولار.