خاص.. في تصريح مفصل وهام.. المركزي يفصح لصدى عن انتهاء إحالة كافة أذونات صرف مرتبات أبريل

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن إنتهاء إدارة العمليات المصرفية اليوم الأحد من إحالة كافة أذونات صرف مرتبات شهر أبريل لحسابات الجهات لدى المصارف التجارية والتي بدأت العمل بإحالتها لحسابات الزبائن.

وأكد المصدر بوجود تنسيق ومتابعة من قبل مصرف ليبيا المركزي مع المصارف التجارية لسرعة تنفيذ كافة حوافظ المرتبات أولاً بأول ، و توفير السيولة لصرفها نقداً .

حيث أكد المصدر بأن خطة توفير السيولة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي تسير على أكمل وجه وتوفر السيولة بكافة فروع المصارف ، وإستمرار الجسر الجوي اليومي لنقل شحنات سيولة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية .

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