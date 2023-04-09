وزير الإسكان يُتابع مع المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشروعات التنموية بالبلديات

طرابلس 09 أبريل 2023 (وال)- عقد اليوم الأحد اجتماع ضم وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي؛ مع أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية لمراجعة المشروعات التنموية بالبلديات الراغبة في إدراجها ضمن ميزانية 2023 م.

وتطرق النقاش إلى بعض المشروعات منها البنية التحتية والصرف الصحي ومشروعات الإسكان المتوقفة والآلية المتخذة بشأنها وأيضًا حصر المشروعات ونسب الإنجاز بها والتنسيق مع البلديات لتحديد المشروعات ذات الأولوية.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ تعليمات رئيس حكومة الوحدة بضرورة عقد اجتماعات بين أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية والوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية لمراجعة تضمين احتياجات البلديات ومعالجة المختنقات التي تواجهها وتقع ضمن اختصاصات الوزارات. (وال)

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