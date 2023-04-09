صعود للدولار واليورو والباوند.. وارتفاع ملحوظ للذهب في السوق السوداء مساء اليوم الأحد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات اخر تحديث لأسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 09 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️
ب4.7752 دينار
الدولار 🇺🇲
ب5.1125 ~5.1075 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.500 ~5.4500 دينار
الباوند الاسترليني
ب6.20 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
640 ~670
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.1475 ~5.1425 دينار
آونصة الذهب 2007.05 $
▪️كسر ذهب 18 ب245.00 دينار 🔼
▪️كسر ذهب 21 ب285.83 دينار 🔼
▪️كسر ذهب 22 ب299.44 دينار 🔼
▪️كسر ذهب 24 ب326.66 دينار 🔼
ذهب مستعمل 18
ب265 ~280 دينار 🔼
▪️ذهب مستعمل 21
ب 305 ~325 دينار 🔼
▪️ذهب جديد 18
ب300 ~335 دينار 🔼
▪️ذهب جديد 21
ب335 ~360 دينار
فضة كسر ب2.45 ~2.75 LY 🔼
▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار
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