صعود للدولار واليورو والباوند.. وارتفاع ملحوظ للذهب في السوق السوداء مساء اليوم الأحد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات اخر تحديث لأسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 09 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

ب4.7752 دينار

الدولار 🇺🇲

ب5.1125 ~5.1075 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.500 ~5.4500 دينار

الباوند الاسترليني

ب6.20 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

640 ~670

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1475 ~5.1425 دينار

آونصة الذهب 2007.05 $

▪️كسر ذهب 18 ب245.00 دينار 🔼

▪️كسر ذهب 21 ب285.83 دينار 🔼

▪️كسر ذهب 22 ب299.44 دينار 🔼

▪️كسر ذهب 24 ب326.66 دينار 🔼

ذهب مستعمل 18

ب265 ~280 دينار 🔼

▪️ذهب مستعمل 21

ب 305 ~325 دينار 🔼

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~335 دينار 🔼

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~360 دينار

فضة كسر ب2.45 ~2.75 LY 🔼

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار