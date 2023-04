أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” على ضرورة إصدار قرار بخصوص تحديد الأسعار الاسترشادية لبعض السلع مثل اللحوم وبيض المائدة، حتي تتمكن الجهات الضبطية من أداء مهامها، وكذلك ضرورة تشكيل لجنة مشتركة فنية من الجهات ذات العلاقة لتكاثف الجهود لرقابة عمل المسالخ ضمن الاشتراطات الصحية لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لغرفة الطوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي انعقد اليوم الأحد برئاسة وزير الاقتصاد “محمد الحويج” وحضور رئيس جهاز الحرس البلدي “رجب قطوسة” ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة “مصطفى بن قدارة” ومندوبين عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وعدد من المسؤولين.

وأوضحت غرفة الطواريء في تقريرها المقدم بأن كآفة السلع الضرورية والأساسية متوفرة داخل الأسواق المحلية مع استقرار ملحوظ في أغلب أسعار السلع الغذائية، مع ملاحظة عدم استقرار أسعار لحوم الأغنام الوطنية، كما تمت مناقشة مواضيع مكملة أخرى مثل توفير الأعلاف وفتح أسواق جديدة لاستيراد الحيوانات الحية.

وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على توفير مايسمى “جهاز الحقيبة الكاشفة لصلاحيات المواد الغذائية” للتحقق من الصلاحية لحماية صحة المستهلك عبر المراقبة الدورية لكل من جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والادوية وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

The post “الحويج” يؤكد خلال الاجتماع الخامس لغرفة الطوارئ لتوفير السلع على ضرورة تحديد الأسعار الاسترشادية للحوم والبيض appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا