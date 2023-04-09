“شكشك” يبحث تسوية الدين بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، والمدير العام للمحفظة طويلة المدى، بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

حيث تم خلال هذا الاجتماع موضوع تسوية الدين بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي.

كما تم مناقشة خيارات وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار الداخلي، بين المؤسسة والصندوق، مع توصية الديوان بأهمية هذه الشراكة بما يفضي إلى استكمال المشاريع الاستثمارية العقارية المتوقفة، على أن يكون ذلك وفقا لرؤية و شفافة و ذات جدوى اقتصادية واجتماعية ، بما يحقق مصلحة المؤسستين ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية