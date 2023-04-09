تعرف على القطاعات التي تم تنفيذ الجدول الموحد عليها ضمن مرتبات شهر أبريل

تضمن مرتبات شهر أبريل للعام الجاري 2023 تنفيذ جدول المرتبات الموحد على عدد من القطاعات وهي كالتالي :

ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية

المعهد العالي للقضاء

إدارة قضايا الحكومة

مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل

مصلحة التسجيل العقاري

جهاز إستثمار مياه النهر الصناعي – بنغازي

مصلحة الموانئ والنقل البحري

مكتب الشؤون الاجتماعية البريقة

مكتب العمل البريقة

مركز التحاليل والقياسات الإشعاعية والتدريب

مجالس التخطيط بالمناطق البيضاء

مجالس التخطيط بالمناطق مصراتة

مجالس التخطيط بالمناطق وادي الشاطى

مجالس التخطيط بالمناطق جالو

مجالس التخطيط بالمناطق الجفارة

مجالس التخطيط بالمناطق أجدابيا

مجالس التخطيط بالمناطق الجفرة

مجالس التخطيط بالمناطق الخمس

مجالس التخطيط بالمناطق الكفرة

مجالس التخطيط بالمناطق زوارة

مجالس التخطيط بالمناطق سرت

مجالس التخطيط بالمناطق طرابلس

مجالس التخطيط بالمناطق غات

مجالس التخطيط بالمناطق غريان

مجالس التخطيط بالمناطق مرزق

مجالس التخطيط بالمناطق نالوت

مجالس التخطيط بالمناطق وادي الاجال

مجالس التخطيط بالمناطق بنغازي

مجالس التخطيط بالمناطق طبرق

مجالس التخطيط بالمناطق المرج

مجالس التخطيط بالمناطق سبها

مجالس التخطيط بالمناطق الزاوية

مجالس التخطيط بالمناطق درنة

مكتب الثقافة البريقة