غرفة طوارئ السلع تقدم 3 توصيات لضبط الأسواق أبرزها قرار بتحديد الاسعار

انعقد الاجتماع الخامس برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة السيد/ محمد الحويج بغرفة الطوارئ بمقر جهاز الحرس البلدي يوم الاحد الموافق 9 – ابريل – 2023.

ويأتي ذلك في أطار متابعة اجتماعات غرف الطوارئ لتوفير السلع المتوالية بقرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية الصادر يوم 6 مارس 2023 .

بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي السيد/ رجب قطوسة و مدير ادارة التجارة الداخلية بالوزارة السيد/ مصطفى قدارة ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة السيد/ فوزي وادي و مدير مركز الرقابة على الأغذية والادوية فرع طرابلس السيد/ شعبان صالح ومدير ادارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة علي الاغذية والادوية السيد/ عبد المجيد سليمان ومندوب وزارة العمل السيد/ سالم ابوشناف و مندوب عن المخابرات العامة ومقرر اللجنة السيد / نصر الدين كندير.

وأستعرض في بداية الاجتماع جدول الأعمال و متابعة رئيس واعضاء الغرفة التقارير اليومية التي ترد الي الغرفة عن طريق الغرف الفرعية التي تم تشكيلها على مستوى المناطق والإدارة المختصة بالوزارة و تبين الآتي : –

كآفة السلع الضرورية والاساسية متوفرة داخل الأسواق المحلية

استقرار ملحوظ في اغلب أسعار السلع الغذائية

عدم أستقرار أسعار لحوم أغنام الوطني عمر سنةً فأقل

وواصل السيد/ الوزير اجتماعه مؤكدا على ضرورة تنفيذ بعض توصيات محاضر الاجتماعات و هي:

العمل علي توفير مايسمى (جهاز الحقيبة الكاشفة لصلاحيات الموادالغذائية) للتحقق من الصلاحية لحماية صحة المستهلك عبر المراقبة الدورية لكل من جهاز الحرس البلدي و مركز الرقابة على الأغذية والادوية

و ذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحل إصدار قرار بخصوص تحديد الاسعار الاسترشادية لبعض السلع( لحوم – بيض المائدة)حتي تتمكن الجهات الضبطية من أداء مهامها.

تشكيل لجنة مشتركة فنية من الجهاتذات العلاقة لتكاثف الجهود لرقابة عمل المسالخ ضمن الاشتراطات الصحية لها والاستفادة من التجارب في الدول الأخري ( السعودية – مصر) كما تم تداول مواضيع مكملة هامة.

مثل توفير الأعلاف و فتح أسواق جديدة لإستيراد الحيوانات الحية حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بشان تشكيل لجنة برئاسة السيد/ وكيل الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لهذا الأمر.. وختتم معاليه الإجتماع على التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة و مصرف ليبيا المركزي وخاصة في تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات للسلع الاساسية والمواشي واللحوم .