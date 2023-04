موقع بزنس انسايدر: ليبيا تتصدر قائمة الدول الافريقية الاقل تكلفة في المعيشة

قال موقع بزنس انسايدر اليوم الاحد بأن يعتمد اقتصاد الدولة على مجموعة من العوامل ، بما في ذلك تكلفة المعيشة، ويعد انخفاض تكلفة المعيشة أمراً ضرورياً للاستقرار الاقتصادي لأي بلد ، لأنه يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة والقوة الشرائية للمستهلكين وفرص الاستثمار.

وأوضح انسايدر بأنه وباختصار ، تساعد تكلفة المعيشة المنخفضة في خلق دورة نمو اقتصادي إيجابية ، حيث يؤدي الطلب المتزايد إلى زيادة الإنتاج والتوظيف ، وهذا يؤدي في النهاية إلى النمو الاقتصادي.



كما يمكن أن يساعد تكلفة المعيشة المنخفضة أيضاً في جذب الاستثمار الأجنبي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البلدان التقدمية تطمح إلى جعل ظروف المعيشة والعمل مواتية في بلدهم. حيث تبحث الشركات دائماً عن مواقع فعالة من حيث التكلفة للاستثمار ، ويمكن أن تجعل تكلفة المعيشة المنخفضة البلد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب. ويمكن أن تساعد في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات ، مما يسهل عليهم إنشاء عملياتهم وإدارتها في الدولة.



وأكد موقع بزنس انسايد بأنه لا يمكن المبالغة في أهمية التكلفة المنخفضة للمعيشة لاقتصاد بلد ما لأنها أساسية للحد من الفقر وعدم المساواة. تسرد هذه المقالة الـــ 10 دول أفريقية ذات أقل تكلفة معيشية وفقاً لـ Numbeo ، أحد أكثر منصات البيانات والأبحاث في العالم.

و يتم تحديد المؤشر العام لـ Numbeo من خلال العوامل التالية ، مؤشر تكلفة المعيشة باستثناء الإيجار وهو مؤشر نسبي لأسعار السلع الاستهلاكية ، بما في ذلك محلات البقالة والمطاعم والنقل والمرافق ومؤشر الإيجار ومؤشر البقالة ومؤشر المطاعم.

