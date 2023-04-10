مصرف الإدخار يرد على ما أثير حول إلغاء مبادرة الإسكان الشبابي

أفاد مصرف الإدخار والإستثمار العقاري، اليوم الاثنين باستمرار مبادرة حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة .

وأكد مصرف الإدخار والإستثمار العقاري، سريان المرحلة الأولى منها ولا صحة للاخبار المتداولة بشأن ايقافها مشيرًا الى أن صفحته الرسمية و الموثقة باللون الازرق هي المخولة بنشر الاخبار واخر مستجدات المبادرة.

وأشار المصرف الى أنه لوحظ في الاونة الاخيرة وجود عديد الصفحات التي تنقل و تبث الاخبار بإسم مصرف الادخار والاستثمار العقاري وهي لا تتبع المصرف باي شكل من الأشكال.

وفي السياق، نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إيقاف مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة، مضيفا أن القيم المالية المخصصة لهذه المبادرة مؤمنة بالكامل، وأنه لا صحة للشائعات حول إيقافها، وكل ما يتم تداوله في صفحات التواصل هو قرار داخلي ليس له علاقة بالإيقاف.