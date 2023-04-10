ديوان المحاسبة يناقش تسوية الدين بين الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي

عقد رئيس ديوان المحاسب خالد شكشك، اليوم الإثنين 10 أبريل 2023، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، والمدير العام للمحفظة طويلة المدى، لمناقشة تسوية الدين بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي.

كما تم مناقشة خيارات وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار الداخلي، بين المؤسسة والصندوق، مع توصية الديوان بأهمية هذه الشراكة بما يفضي إلى استكمال المشاريع الاستثمارية العقارية المتوقفة، على أن يكون ذلك وفقا لرؤية و شفافة و ذات جدوى اقتصادية واجتماعية ، و بما يحقق مصلحة المؤسستين ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .