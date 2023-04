“شكشك” يبحث تسوية الديْن بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” ومدير صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي والمدير العام للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، موضوع تسوية الديْن بين مؤسسة الاستثمار وصندوق الإنماء.

كما ناقش المجتمعون خيارات وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار الداخلي بين المؤسسة والصندوق، مع توصية الديوان بأهمية هذه الشراكة بما يفضي إلى استكمال المشاريع الاستثمارية العقارية المتوقفة، على أن يكون ذلك وفقا لرؤية شفافة وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبما يحقق مصلحة المؤسستين ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

