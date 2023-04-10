نجاح المرحلة الأولى من مشروع زراعة الأسماك بالجغبوب

كشف عميد بلدية الجغبوب إدريس التواتي عن نجاح المرحلة الأولى من مشروع زراعة الأسماك ببحيرة الملفا بالجغبوب، مضيفا بأنه قد تم زراعة الدفعة الأولى من أسماك البوري والمنكوس شهر أغسطس الماضي.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأنه قد تم مطلع الأسبوع الجاري زراعة الدفعة الثانية من الأسماك مع توفر الاعلاف الخاصة بها ضمن المرحلة الثانية من المشروع حيث تم نقل البذور السمكية من منطقة خليج البمبة الي البحير بخزانات مجهزة، وبأن الدفعة الثالثة من الاسماك سيتم زراعتها شهر يونيو القادم.

يذكر بأن أول تجربة لزراعة الأسماك ببحيرة الجغبوب كانت سنة 1997، وبأن مساحة البحيرة (1) كيلو متر مربع.