استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها لثلاثة أسابيع متتالية

أخبار ليبيا 24

استقر النفط، اليوم الإثنين، بعد ارتفاعه لثلاثة أسابيع متتالية، حيث أدت تخفيضات الإمدادات التي تلوح في الأفق من السعودية ومنتجي أوبك + الآخرين إلى موازنة القلق بشأن ضعف النمو العالمي الذي قد يضعف الطلب على الوقود.

وقفز النفط الخام الأسبوع الماضي أكثر من ستة بالمئة، وهو ثالث مكسب أسبوعي بعد أن فاجأت أوبك + ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا السوق بجولة جديدة من تخفيضات الإنتاج تبدأ في مايو.

وتراجع خام برنت 3 سنتات إلى 85.09 دولارًا للبرميل، اليوم الإثنين، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 80.78 دولارًا، بحسب رويترز.

ومما زاد من شح المعروض إغلاق الصادرات العراقية الشمالية. ووقعت الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقا مؤقتا الأسبوع الماضي لاستئناف التدفقات، لكنها لم تستأنف حتى يوم الخميس.

وتلقى النفط دعما من انخفاض حاد أكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، فضلا عن انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير، في إشارة إلى ارتفاع الطلب.

وفي الأسواق المالية العالمية، قد يساعد تقرير التضخم الأمريكي الذي سيصدر يوم الأربعاء المستثمرين على قياس مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.