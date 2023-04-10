تحديث جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 10 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.77 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1978 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9143 دينار، والدولار الكندي 3.5317 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2477 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2714 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2988 دينار، والدينار التونسي 1.5563 دينار، والدرهم المغربي 0.468 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: