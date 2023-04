“أسعار لحوم الأغنام غير مستقرة”.. غرفة الطوارئ لتوفير السلع تصرح بشأن توفر المواد الغذائية واللحوم

أفادت غرفة الطوارئ المشكلة من حكومة الوحدة الوطنية لتوفير السلع بعدم استقرار أسعار لحوم الأغنام الوطنية وخاصة التي لا تتجاوز أعمارها العام.

وأكدت الغرفة خلال اجتماعها الخامس، أن السلع الضرورية والأساسية كافة متوفرة داخل الأسواق المحلية مع استقرار ملحوظ في الأسعار.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس الغرفة محمد الحويج ضرورة العمل لتوفير “جهاز الحقيبة الكاشفة لصلاحيات المواد الغذائية” للتحقق من الصلاحية عبر المراقبة الدورية.

واتفقت الغرفة على تشكيل لجنة مشتركة فنية من ذات العلاقة لمراقبة عمل المسالخ ضمن الاشتراطات الصحية لها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بحسب ما أفادت الوزارة.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

