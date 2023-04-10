بلدية البوانيس تبحث عملية توزيع الوقود على قاطنيها

سبها 10 أبريل 2023 (وال)- ناقش الاجتماع الذى عقد بمقر بلدية البوانيس برئاسة وكيل ديوان البلدية عبد المطلب الزروق، برنامج توزيع الوقود على قاطنيها.

وأفاد مراسل (وال) بالبلدية أن الاجتماع حضره مندوب لجنة توزيع الوقود بالمنطقة الجنوبية طالب عبدالرحمن وأعيان البوانيس ومخاتير المحلات وأعضاء لجنة توزيع الوقود ومديري محطات الوقود بالبلدية، تطرق أيضًا لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بعمل محطات الوقود بالبلدية، أبرزها ضمان إستمرار عملها فى تزويد المواطنين بالوقود بشكل إنسيابي وبالشكل المطلوب.

وشدد وكيل الديوان خلال الإجتماع على ضرورة تزويد المحطات بوقود الديزل ( النافطة ) بكميات كافية، لسد إحتياجات المزارعين خصوصًا مع قرب مؤسم الحصاد إلى جانب العمل على الزيادة فى كميات غاز الطهي لسد العجز الحاصل بالمنطقة.

بدوره؛ أكد مندوب لجنة توزيع الوقود بأنه سيتم العمل بما خلص له هذا الاجتماع، داعيًا الجميع للتعاون لحل كل الإشكاليات حتى يتم وصول الوقود لكل المواطنيين بكل سهولة ويسر. (وال)

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