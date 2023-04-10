الاقتصاد تؤكد العمل على إصدار أسعار للحوم الحمراء والبيض وتسهيل إجراءات الاستيراد

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الأحد 9 أبريل 2023 اجتماع بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة ، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لمتابعة إجراءات غرف الطوارئ لتوفير السلع الأساسية.

وأكد الحاضرين أن كافة السلع الضرورية والأساسية متوفرة داخل الأسواق المحلية، مع وجود استقرار ملحوظ في أغلب أسعار السلع الغذائية، وعدم استقرار أسعار لحوم الأغنام الوطنية عمر سنة فأقل.

وأكد الحويج على ضرورة إصدار قرار بخصوص تحديد الأسعار الاسترشادية لبعض السلع (لحوم- بيض المائدة) حتى تتمكن الجهات الضبطية من أداء مهامها.

كما تم اقتراح توفير الأعلاف وفتح أسواق جديدة لاستيراد الحيوانات الحية، وزيادة التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف ليبيا المركزي لتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والمواشي واللحوم.