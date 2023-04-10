ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى 32.7 بالمئة في مارس

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أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز في مارس إلى 32.7 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن رقم قياسي على الإطلاق، من 31.9 بالمئة في فبراير.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم الحضري إلى 2.7 بالمئة في مارس من 6.5 بالمئة في فبراير و4.7 بالمئة في يناير، بحسب رويترز.

ويأتي ارتفاع معدل التضخم في مصر في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة بدأت في مارس 2022، ونقص العملة الأجنبية لفترات طويلة، والتأخير المستمر في وصول الواردات إلى البلاد.

وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم على أساس شهري، إلا أنه ظل من بين أعلى القراءات على الإطلاق.

وبلغ أعلى معدل تضخم في مصر على الإطلاق 32.952 بالمئة في يوليو 2017، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر لعملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يصدر معدل التضخم الأساسي ، الذي لا يشمل الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة ، في وقت لاحق يوم الاثنين. يتوقع متوسط توقعات المحللين أن يرتفع إلى مستوى قياسي بلغ 42.25٪ من 40.26٪ في فبراير ، وهو الرقم القياسي الحالي.