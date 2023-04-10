الدبيبة يؤكد استمرار إجراءات المرحلة الأولى من القروض السكنية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين 10 أبريل 2023، سريان إجراءات المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة والبالغة 25,000 ألف قرض، مشيراً أن القيم المالية المخصصة لها مؤمنة.

وأوضح الدبيبة في تدوينة له على صفحته الشخصية، أن القرار المنتشر هو إجراء تنظيمي داخلي، يخص المرحلة الثانية لا علاقة له بسير الملف.

وكان الدبيبة قد الغي قراره رقم 1055 لسنة 2022 بشأن تمويل الأغراض السكنية، مخاطباً كل من وزارة الشباب وعمداء البلديات ومصرف الادخار بإلغاء القرار وكل الآثار المترتبة عليه واعتباره كإن لم يكن.