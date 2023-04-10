مصر.. معدل التضخم يرتفع إلى أعلى مستوياته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في بياناتٍ حديثة أن معدل التضخم في مصر لشهر مارس بلغ 33.9 بالمئة، مقابل 12.1 للشهر نفسه من عام الماضي.

وأوضح تقرير الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المدن المصرية، بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، ليسجل بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير للعام الحالي.

وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع معدل التضخم، لارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود ومجموعة الأجهزة المنزلية ومجموعة خدمات المستشفيات ومجموعة خدمات النقل ومجموعة الرحلات السياحية، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، وفقًا لبيان الجهاز.