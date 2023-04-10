مصرف ليبي يعلن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية لهذا اليوم

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023:
تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الإثنين الموافق 2023/04/10 م
- الفرع الرئيسي
- فرع جنزور.
- فرع ابوسليم
- فرع الزاوية
- فرع تاجوراء
- فرع سوق الجمعة
- فرع غريان
- فرع بنغازي الرئيسي.
- فرع مسلاته
- فرع قصر بن غشير.
- فرع مصراته
- فرع طبرق
- فرع تاورغاء
- فرع الخمس.
- فرع البيضاء.
-فرع ترهونة
- فرع صرمان.
- فرع زليتن.
- وكاله الجيل الجديد
- وكالة LTT
- فرع حي الأندلس – قرجي
- وكالة صلاح الدين.
- وكالة القره بولي.
- وكالة معيتيقة.
- وكالة وادي الربيع.
- وكالة السبيعة.
- وكالة ساحل الزيتون.
- وكالة بنى وليد.
- وكالة سوق الخميس المركز
- وكاله رقدالين
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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