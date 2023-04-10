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مصرف ليبي يعلن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية لهذا اليوم

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023:

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الإثنين الموافق 2023/04/10 م

  • الفرع الرئيسي
  • فرع جنزور.
  • فرع ابوسليم
  • فرع الزاوية
  • فرع تاجوراء
  • فرع سوق الجمعة
  • فرع غريان
  • فرع بنغازي الرئيسي.
  • فرع مسلاته
  • فرع قصر بن غشير.
  • فرع مصراته
  • فرع طبرق
  • فرع تاورغاء
  • فرع الخمس.
  • فرع البيضاء.
    -فرع ترهونة
  • فرع صرمان.
  • فرع زليتن.
  • وكاله الجيل الجديد
  • وكالة LTT
  • فرع حي الأندلس – قرجي
  • وكالة صلاح الدين.
  • وكالة القره بولي.
  • وكالة معيتيقة.
  • وكالة وادي الربيع.
  • وكالة السبيعة.
  • وكالة ساحل الزيتون.
  • وكالة بنى وليد.
  • وكالة سوق الخميس المركز
  • وكاله رقدالين
    علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
  • السقف اليومي 1000 دينار.
    وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
  • السقف الاسبوعي 3000 دينار.
  • السقف الشهري 5000 دينار.

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