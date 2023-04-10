بلدية بنغازي تعلن الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الجسر الثالث

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الإثنين 10 أبريل 2023، الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الجسر الثالث “جسر اللثامة”، وذلك بتنفيذ من شركة أكاكوس للمقاولات والإستثمار العقاري وإشراف إدارة المشروعات بالبلدية ومن ضمن أعمال لجنة إعادة الإعمار والإستقرار.

وبهذا تكون بلدية بنغازى قد انتهت من تنفيذ أعمال صيانة الجسور الثلاثة المتضررة وهي جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، والجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وحي الصابري، بالإضافة لجسر اللثامة.