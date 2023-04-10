خاص.. فريق السيولة لصدى: تسليم 80 مليون إلى فروع الجمهورية بجبل نفوسة والزاوية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 80 مليون إلى فروع مصرف الجمهورية بجبل نفوسة والزاوية .

وتتمثل في نالوت 5 مليون ، المجابرة 2 مليون ، وازن 6 مليون ، كاباو 4 مليون ، تتدميرة 3 مليون ، طمزين 3 مليون ، الحوامد 7 مليون .

ابي كماش مليون ، زوارة 3 مليون ، رقدالين 4 مليون ، الجميل 3 مليون ، الجديدة 3 مليون ، العجيلات 4 مليون ، صبراتة الآثار 4 مليون ، مستشفى صبراتة 2 مليون ، صبراتة المدينة 5 مليون ، العلالقة 3 مليون ، صرمان 5 مليون ، الحرشة 3 مليون ، الزاوية المدينة 5 مليون ، الزاوية للصيرفة 2 مليون ، جامعة الزاوية 3 مليون .

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