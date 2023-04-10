اقتصاد

خاص.. السيولة يكشف لصدى عن تسليم 50 مليون إلى فروع الصحاري طرابلس والمنطقة الوسطى

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 50 مليون إلى فروع مصرف الصحاري بالمنطقة بطرابلس والمنطقة الوسطى .

وتتمثل في الرئيسي 2 مليون ، الرشيد 2 مليون ، السواني 2 مليون ، المغاربة 2 مليون ، حي الأندلس 2 مليون ، المختار 2 مليون ، أبوسليم 2 مليون ، النهر مليون ، تاجوراء مليون ، قوز زناتة مليون ، بن عاشور 2 مليون ، المهاري 1.5 مليون باب المدينة 2 مليون ، جنزور 2 مليون ، سوق الجمعة 1.5 مليون ، عين زارة مليون ، كورنتيا مليون ، السكة 2 مليون.

قصر حمد 10 مليون ، العربان 3 مليون ، الخمس 3 مليون ، شهداء كعام 2 مليون ، العمامرة 2 مليون .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك