خاص.. السيولة يكشف لصدى عن تسليم 50 مليون إلى فروع الصحاري طرابلس والمنطقة الوسطى

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 50 مليون إلى فروع مصرف الصحاري بالمنطقة بطرابلس والمنطقة الوسطى .

وتتمثل في الرئيسي 2 مليون ، الرشيد 2 مليون ، السواني 2 مليون ، المغاربة 2 مليون ، حي الأندلس 2 مليون ، المختار 2 مليون ، أبوسليم 2 مليون ، النهر مليون ، تاجوراء مليون ، قوز زناتة مليون ، بن عاشور 2 مليون ، المهاري 1.5 مليون باب المدينة 2 مليون ، جنزور 2 مليون ، سوق الجمعة 1.5 مليون ، عين زارة مليون ، كورنتيا مليون ، السكة 2 مليون.

قصر حمد 10 مليون ، العربان 3 مليون ، الخمس 3 مليون ، شهداء كعام 2 مليون ، العمامرة 2 مليون .

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