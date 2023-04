“التائب” لتبادل: رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يوقع على مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية

قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” في تصريح لقناة “تبادل” إن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” وقّع ظهر اليوم على مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة “سيمنس” الألمانية مع ائتلاف شركتي “أورباكون للتجارة وللمقاولات والسويدي إيلكترك”، وذلك بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”.

وأوضح “التائب” بأن مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية يأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتحسين الوضع العام للشبكة وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب الحاصل على الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتكون من ست وحدات بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 1044 ميغاوات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 26 شهرًا أي منتصف العام 2025.

