“عادل جمعة” يفصح عن نية الوحدة الوطنية حيال المرحلة الثانية من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة

أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عادل جمعة” أن مباردة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة تسير بشكل جيد في ملف الطعون للمرحلة الأولى وأن كامل المخصصات المالية للمرحلة الأولى موجودة لدى مصرف الادخار والاستثمار العقاري .

كما أشار “جمعة” إلى أن الأمس إنتهت ثلاث بلديات من الطعون وهي الجفرة وسوق الخميس تراغن وسيتم نشر الأسماء بعد استكمال مرحلة الطعون وسيشرع المصرف في صرف القرض لمستحقيه وتوزيع الأراضي .

وأضاف أن الإجراء الإداري الذي تم في نهاية العام المالي وأن المنشور المتداول تم استخدامه الأغراض سلبية ، موضحاً أن هذا القرار يخص المرحلة الثانية وهناك محاولات جادة من الحكومة للبحث عن تمويل للمرحلة الثانية، كما تم العام الماضي إصدار قرار بتمويل مصرف الإدخار مخصصات مالية وعندما لم ينجز تم إلغاء القرار من أجل البدء في المخصصات المالية لعام 2023.

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