الاقتصاد تشدد على تجديد وتنظيم السجل التجاري للشركات الوطنية والأجنبية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الإثنين 10 أبريل 2023، اجتماعا مع رئيس مصلحة السجل التجاري، لمتابعة نشاط مصلحة السجل التجاري العام وأداء الفروع والمكاتب في مختلف المناطق.

حيث وجه الحويج بتطوير آلية عمل المصلحة في تجديد وتنظيم السجل التجاري للشركات الوطنية والأجنبية، وفق القانون واللوائح المنظمة، وتسهيل إجراءات قيد السجلات التجارية، كما شدد الحويج على منح الممثل المعتمد للشركة إمكانية التسجيل وإتمام الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية بحيث لا تقتصر على محرري العقود، وتعزيز المتابعة لفروع المصلحة والمكاتب التابعة لها بكافة المناطق.