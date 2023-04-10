“شكشك” والقنصل يناقشان المشاكل القائمة التي تواجه المصرف الخارجي في إدارة بعض المساهمات والسندات الخاصة به

‏‏ ‏

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الديوان “علاء المسلاتي” مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي “خالد القنصل”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان والمصرف الخارجي.

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة وضع المصرف الخارجي و الأولويات الاستراتيجية الموضوعة من قبله للمرحلة القادمة، إلى جانب مناقشة المشاكل القائمة التي تواجه المصرف الخارجي في إدارة بعض المساهمات والسندات الخاصة به.

كما تم التطرق إلى الملاحظات التي انتهت إليها تقارير مراجعة حسابات المصرف، وتقييم أداءه من قبل لجان الديوان.

وأكد “شكشك” على ضرورة الالتزام بملاحظات الديوان وتعزيز أُطر الحوكمة والإجراءات الداخلية للمصرف.

كما شدد وكيل الديوان على ضرورة تحديد الأهداف بدقة وآلية تحقيقها ضمن خطة المصرف، مشيرا إلى استعداد الديوان لوضع خطة مقابلة لها للرقابة وتقييم الأداء.

وأكد المدير العام للمصرف الخارجي التزام المصرف بملاحظات وتوصيات الديوان، مبيناً أن المصرف في صدد الانتهاء من دراسة العديد من المشاكل والعوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها بمشاركة الديوان، مؤكداً على دوره الفعال بالنهوض بعمل المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية