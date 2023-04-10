“الحويج” يتابع أداء القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة التجارية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية “سعد الحنيش” ومستشار الوزير “شذر الصيد” ومدير إدارة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص “موسى الزوبيك” وإدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومكتب النمذجة الاقتصادية.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة أداء القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة التجارية ، إضافة الى تطوير الخدمات الالكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وكافة التعاملات للجمهور.

وفي ختام الاجتماع شدد” الحويج”على أهمية تعزيز التعاون مع وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة، وكذلك وضع رؤية عمل مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الليبي والغرف التجارية لتطوير قطاع التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة لتحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي.

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