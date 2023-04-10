“باشاغا” يبحث مع عدد من مربي المواشي ارتفاع أسعار الأعلاف بمدينة سرت

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” اجتماعاً، بحضور رئيس لجنة توزيع الأعلاف الوسطى والغربية “خالد شعيب” ، مع عدد من مربي المواشي بمدينة سرت ومنطقتي زمزم وهرواة.

حيث استمع “باشاغا” إلى أبرز المشاكل والصعوبات والاحتياجات التي تواجه مربي المواشي ، والتي من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكداً على أن الحكومة ومنذ اقتراح ميزانيتها ، خصصت للزراعة واللثروة الحيوانية قيمة خاصة لها ، و بالرغم أن الميزانية التي تم صرفها هي 1.5 مليار دينار فقط لجميع أبوابها ، إلا أن الحكومة أصرت أن يكون موضوع الأعلاف على رأس أولويتها لما له من أهمية كبيرة في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والألبان ومشتقاتها والتي تأثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للدولة .

كماحيث قامت الحكومة بتوفير مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربيين بشكل مباشر و المواطنين وكذلك للعمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية