ارتفاع أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاثنين 10 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 10/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وسجلت اسعار كسر الذهب والمستعمل والجديد في الاسواق الليبية ارتفاعا جديداً على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالمياً بشكل طفيف.

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب 1991.2 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب243.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب284.08 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب297.61 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب324.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب265 ~280دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب305 ~325 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~335 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.45 ~2.75 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

اسعار الذهب عالمياً

تعرضت أسعار الذهب لضغوطات هبوطية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، بفضل إيجابية بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر مارس الماضي والتي عزز التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة باجتماعه القادم، بما أثر على تحركات الدولار الأمريكي والذهب.

وعلى صعيد تداولات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية انخفاضا بنسبة 0.30% لتقترب من مستوى 2,001.85 دولارا للأوقية، وإلى جانب ذلك؛ فقد هبطت عقود الذهب الآجلة بواقع 0.49% ووصلت إلى مستوى 2,016.40 دولارا للأوقية.