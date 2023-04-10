“المشاي” يوقع على مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة سيمينس الألمانية

في تصريح عام عممه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء “وئام التائب”، قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي”، بالتوقيع على مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة سيمينس الألمانية مع ائتلاف شركتي (اورباكون للتجارة وللمقاولات والسويدي ايلكترك).

حيث يتكون المشروع الذي يأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتحسين الوضع العام للشبكة وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب الحاصل على الطاقة من 6 وحدات بإجمالي قدرة انتاجية تصل الى 1044 ميغاوات حيث من المقرر ان يتم الإنتهاء من هذا المشروع خلال 26 شهر.

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