رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعلق على إيقاف مبادرة الإقراض الشبابي

علق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، حول ماتردد عن إيقاف مبادرة الإقراض الشبابي بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة .

وقال أحمد حمزة، في منشور له عبر فيسبوك قائلًا : “انتهت مسرحية منح القروض، هذه الاكذوبة التي قام بها السيد رئيس الحكومة”.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، :”عندما لاتكون قادرًا على الايفاء بتعهداتك والتزاماتك عليك الا تعلن عنها وتجعل الناس يترقبون وتحلق لهم من الوهم والخداع “.

وفي وقت سابق، نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إيقاف مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة، مضيفا أن القيم المالية المخصصة لهذه المبادرة مؤمنة بالكامل، وأنه لا صحة للشائعات حول إيقافها، وكل ما يتم تداوله في صفحات التواصل هو قرار داخلي ليس له علاقة بالإيقاف.

وقال الدبيبة في منشور على فيسبوك، أن مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى 25,000 قرض سارية تماما، والقيم المالية المخصصة لها مؤمنة، فلا تستمعوا للشائعات؛ أما القرار المنتشر فهو إجراء تنظيمي داخلي لا علاقة له بسير الملف.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الى أن القرار المنشور لا علاقة له بالمرحلة الأولى، ومصرف الادخار يوجد في حساباته ما يغطي المرحلة الأولى، والإجراء المنتشر متعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد.