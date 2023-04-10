تركيا تسعى لتغطية 30 بالمئة من استهلاكها من الغاز عبر حقل غاز جديد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت محطة تي آر تي التركية أن تركيا تسعى لتغطية ما يصل إلى 30 بالمئة من استهلاكها من الغاز من خلال إنتاج حقل غاز جديد في البحر الأسود بحلول عام 2026.

وبحسب المحطة التركية، يبلغ إجمالي استهلاك تركيا من الغاز نحو 55-60 مليار متر مكعب سنويًا، وتخطط الحكومة لتغطية نحو 30 بالمئة من هذه الكمية من خلال زيادة الإمدادات من حقل غاز جرى اكتشافه مؤخرا في البحر الأسود.

من جهته أعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في وقت سابق عن أمله في أن يبدأ المواطنون الأتراك في استهلاك الغاز من حقل غاز البحر الأسود في أواخر أبريل أو ماي، وفقًا لتصريحات صحفية