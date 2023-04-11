وزارة الصناعة تؤكد على ضرورة رفع جودة المنتج الليبي

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أكدت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية والرفع من جودة المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع، وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، مع مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن عوض الشريف، وعضو مجلس الإدارة جلال عبدالله باني ورئيس مجلس إدارة شركة الرطيل لصناعة مواد البناء جلال أرطيل، ورئيس مجلس إدارة مصنع زليتن للحديد خالد التومي.

وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه الغرفة في أداء مهامها، حيث أكد الوزير ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية والرفع من جودة المنتج المحلي.