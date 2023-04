الذهب يتراج لأدنى مستوى في أسبوع

سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في أسبوع لكنها أغلقت فوق مستويات 2000 دولار وسط ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنحو 1.1% أو 22.6 دولار إلى 2003.8 دولار للأونصة وهو أقل سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ 3 أبريل، بعدما هبطت دون مستويات ألفين دولار خلال الجلسة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكانت أسعار الذهب سجلت المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت لثالث جلسة على التوالي يوم الاثنين مع هدوء التعاملات بمناسبة عطلة عيد الفصح في معظم الأسواق الأوروبية.

كما أظهر تقرير الوظائف الأميركية في الأسبوع الماضي إضافة الاقتصاد 236 ألف وظيفة بما يتجاوز توقعات المحللين.

