أسعار النفط تتراجع وسط ترقب بيانات اقتصادية

سجلت أسعار النفط تراجعاً عند تسوية تعاملات جلسة الاثنين، وسط زيادة التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة، ومتابعة آخر المستجدات في سوق الخام.

وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار الأميركي ومخاوف زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة عقب تقرير الوظائف الشهري.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو 1.1% إلى 84.18 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.1% إلى 79.72 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات شبكة “CNBC”.

وكانت أسعار الخام قد ارتفعت في التعاملات المبكرة، مع تقييم المستثمرين لاحتمال تشديد الإمدادات بعد إعلان 9 دول من تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية خفض الإنتاج.

وسجلت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي، وسط قرار “أوبك+” بتنفيذ خفض إضافي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري.

وحدّت المخاوف من ضعف النمو العالمي الذي قد يضعف الطلب على الوقود من مكاسب أسواق النفط، وسط ترقب لبيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت مجموعة تحالف “أوبك+” قدت رفعت الحجم الإجمالي لتخفيضات التحالف إلى 3.66 مليون برميل يوميًا؛ بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر، ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.

هذا ومن المقرر أن تصدر “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الشهرية يومي الخميس والجمعة على التوالي، والتي ستؤدي إلى تحديث التوقعات بشأن الطلب النفط وإنتاجه.

