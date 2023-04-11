العابد يبحث تسهيل دخول العمالة المصرية الخاصة بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

التقى معالي وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، اليوم الاثنين بمكتبه في ديوان الوزارة بطرابلس، رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، لبحث عدد من المواضيع أبرزها ملف تنظيم سوق العمل.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الحملات التفتيشية التي أطلقتها وزارة العمل والتأهيل في كل البلديات بالتعاون مع إدارة مباحث الجوازات، بهدف حصر العمالة الأجنبية في ليبيا وتنظيمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة؛ حيث أثنى معالي الوزير خلال الاجتماع، على الجهود التي بُذلت بالخصوص، لضمان تنظيم سوق العمل من خلال حصر العمالة وضبط المخالفات وإتاحة فرص عمل جديدة للعناصر الوطنية، مؤكدا دعمه لكل المجهودات التي تبذل في هذا الملف.

كما استعرض اللقاء، الآليات المتبعة فيما يتعلق بمنح إجراءات الإقامة وتأشيرات الدخول والعمل بعد ما جرى تفعيل منصة “وافد”، إضافة إلى مناقشة التسهيلات الخاصة بمشروع طريق الدائري الثالث بطرابلس لتسهيل دخول العمالة المصرية لما يمثله هذا المشروع من أهمية استراتيجية.