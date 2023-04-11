تغيير جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 11 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7729 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1982 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9247 دينار، والدولار الكندي 3.5387 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2476 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2722 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2996 دينار، والدينار التونسي 1.5603 دينار، والدرهم المغربي 0.4687 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: