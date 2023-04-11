النفط يرتفع على خلفية نمو اقتصادي محتمل في الصين وضعف الدولار الأمريكي

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بتحفيز اقتصادي محتمل من الصين، وطلب قوي في بقية آسيا، وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا، أو 0.8 بالمئة، إلى 84.81 دولارًا للبرميل. بينما ارتفعت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط الأمريكية 68 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 80.42 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات من الصين تضخم المستهلكين في مارس بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب وسط تعافي اقتصادي غير منتظم، مما حفز التوقعات بأن بكين قد تتخذ خطوات لتعزيز النمو.

كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام مع تراجع الدولار وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة. وضعف الدولار يجعل النفط أرخص لمن يمتلكون عملات أخرى.

كما دعمت الأسعار بوادر الطلب القوي على الوقود في شهر مارس في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي الشهر الماضي، قفز استهلاك الوقود بنسبة 5 بالمئة عن العام السابق إلى مستوى قياسي بلغ 4.83 مليون برميل يوميًا.

وصعدت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة بالمئة منذ فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا السوق الأسبوع الماضي بجولة جديدة من تخفيضات الإنتاج تبدأ في مايو.