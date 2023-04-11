ثبات الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

الوطن| رصد

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، إلى 4.92 دينار مقابل 4.91 دينار أمس.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.77 دينار، وسعر اليورو عند 5.19 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، بينما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: