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تغيير جديد في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023.

وشهدت الخضروات استقرار في بعض المنتجات لهذا اليوم الثلاثاء وارتفاع في البصل والفلفل الاحمر كما شهدت الفواكه استقرار في بعض المنتجات وانخفاض بسيط في الكمثري والعنب التركي وارتفاع في التفاح الايطالي والفراولة، بحسب شبكة ليبيا للتجارة .

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023 :

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