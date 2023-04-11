وزير الاقتصاد والتجارة يناقش آلية دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص تصدير لها

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، بحضور وكيلا الوزارة للشؤون الاقتصادية ولشؤون المناطق الحرة والمدير العام لمركز تنمية الصادرات التابع للوزارة ومديرو إدارات الشؤون القانونية والشؤون الإدارية والمالية.

تناول الاجتماع مناقشة آلية دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص تصدير لها، كما واطلع الحضور على نشاط مركز تنمية الصادرات خلال العام الماضي 2022 م والذي قام بزيارات ميدانية استهدفت ما يزيد على 250 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف ومواد البناء والوقوف على القدرات الإنتاجية وإمكانية إيجاد أسواق خارجية لها.

حيث وجه “الحويج” بتطوير عمل مركز تنمية الصادرات وتفعيل الفروع بالمنطقتين الشرقية والجنوبية ورفع مستوى الخدمات للشركات المدرجة بسجل المصدرين لدى المركز، والعمل على تعزيز المشاركات الخارجية وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الوطنية نحو الأسواق الخارجية للمساهمة في التنوع الاقتصادي ومصادر الدخل القومي.

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