الاقتصاد تتابع أداء القطاع الخاص وكافة الأنشطة التجارية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الإثنين 10 أبريل 2023، اجتماعا بحضور وكلاء الوزارة، لمتابعة أداء القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة التجارية، إضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وكافة التعاملات للجمهور.

وشدد الحويج على أهمية تعزيز التعاون مع وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة ووضع رؤية عمل مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الليبي والغرف التجارية لتطوير قطاع التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة لتحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي.