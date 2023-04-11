اقتصاد

مصرف الادخار يؤكد استمرار عمله في استقبال مستندات للمستفدين من مبادرة الإقراض السكني

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلن مصرف الإدخار و الإستثمار العقاري، اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، أن فروعه مفتوحة و مستمرة في استقبال مستندات المستفيدين، و إنهاء اجراءات التعاقد و الإقراض بالبلديات التي تمت إحالة القوائم بها من قبل اللجنة العليا لمبادرة الاسكان الشبابي و الأسر المحتاجة، ومواعيد العمل من الساعة 10:00 صباحا و حتى الساعة 2:30 ظهرا.

وأوضح المصرف في بيان له أنه ملتزم بتنفيذ مبادرة الاسكان الشبابي و الأسر المحتاجة و ذلك فور ورود قوائم المستفيدين من قبل اللجنة العليا للمبادرة.

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