مصرف الادخار يؤكد استمرار عمله في استقبال مستندات للمستفدين من مبادرة الإقراض السكني

أعلن مصرف الإدخار و الإستثمار العقاري، اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، أن فروعه مفتوحة و مستمرة في استقبال مستندات المستفيدين، و إنهاء اجراءات التعاقد و الإقراض بالبلديات التي تمت إحالة القوائم بها من قبل اللجنة العليا لمبادرة الاسكان الشبابي و الأسر المحتاجة، ومواعيد العمل من الساعة 10:00 صباحا و حتى الساعة 2:30 ظهرا.

وأوضح المصرف في بيان له أنه ملتزم بتنفيذ مبادرة الاسكان الشبابي و الأسر المحتاجة و ذلك فور ورود قوائم المستفيدين من قبل اللجنة العليا للمبادرة.