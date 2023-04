“شكشك” يناقش مع المدير العام للمصرف الليبي الخارجي وضع المصرف واستراتيجيته للمرحلة القادمة

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه أمس الاثنين مع المدير العام المصرف الليبي الخارجي “خالد القنصل”، وضع المصرف والأولويات الاستراتيجية الموضوعة من قبله للمرحلة القادمة، إلى جانب مناقشة المشاكل القائمة التي تواجه المصرف الخارجي في إدارة بعض المساهمات والسندات الخاصة به.

وركز الاجتماع الذي حضره وكيل ديوان المحاسبة “علاء المسلاتي” وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان والمصرف الخارجي، على بحث الملاحظات التي انتهت إليها تقارير مراجعة حسابات المصرف وتقييم أداءه من قبل لجان ديوان المحاسبة، وتم الاتفاق على عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة الملفات المختلفة بشكل مستمر.

وفي ختام الاجتماع أكد “شكشك” على ضرورة الالتزام بملاحظات الديوان وتعزيز أُطر الحوكمة والإجراءات الداخلية للمصرف الخارجي، كما أكد “المسلاتي” على ضرورة تحديد الأهداف بدقة وآلية تحقيقها ضمن خطة المصرف، مشيرا إلى استعداد الديوان لوضع خطة مقابلة لها للرقابة وتقييم الأداء.

بدوره أكد “القنصل” التزام المصرف الخارجي بملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن المصرف بصدد الانتهاء من دراسة العديد من المشاكل والعوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها بمشاركة الديوان.

