خاص.. السيولة يفصح لصدى عن تسليم 90 مليون إلى فروع الجمهورية بالمنطقة الغربية وجبل نفوسة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 90 مليون إلى فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الغربية وجبل نفوسة .

وتتمثل في المغاربة 4 مليون ، المطار 3 مليون ، المهاري 4 مليون ، الشاحنات 4 مليون ، طريق السواني 6 مليون ، برج طرابلس 3 مليون ، الدعوة الإسلامية 2 مليون ، بحوث الطاقة 2 مليون ، الفلاح 3 مليون ، التحرير 2 مليون ، الحي الجامعي 4 مليون ، الشط 2 مليون ، مستشفى القلب تاجوراء 3 مليون ، المستقبل 5 مليون ، سوق الجمعة 15 مليون .

غريان 5 مليون ، القواسم 3 مليون ، الشقيقة 3 مليون ، غريان الصيرفة الإسلامية 4 مليون ، الأصابعة 4 مليون ، القلعة 4 مليون ، مزدة 2 مليون .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية