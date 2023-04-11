مصرف الادخار يؤكد استعداده لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي فور ورود القوائم

أخبارليبيا24

أعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري اليوم الثلاثاء، أنه ملتزم بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة فور ورود قوائم المستفيدين من قبل اللجنة العليا للمبادرة.

وأوضح المصرف أن فروعه مفتوحة و مستمرة في استقبال مستندات المستفيدين وإنهاء إجراءات التعاقد و الإقراض بالبلديات التي تمت إحالة القوائم بها من قبل اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة.

وكان مصرف الادخار والاستثمار العقاري نفى أمس الإثنين إلغاء مبادرة حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة.

وأكد المصرف عبر حسابه على “فيسبوك” سريان المرحلة الأولى منها ولا صحة للأخبار المتداولة بشأن إيقافها.

وأوضح مصرف الادخار أن المصرف عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” هو المخول بنشر الأخبار وآخر مستجدات المبادرة.