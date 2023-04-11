خاص: مع ذكر الأسباب.. “عون” يخاطب بن قدارة لسحب قرار التفاوض مع الشركاء لتطوير الإكتشافات بحقل الحمادة 

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير النفط “محمد عون” إلى رئيس مؤسسة النفط “فرحات بن قدارة” بخصوص التفاوض على تطوير القطعة م ن 7 م أ .

وقال: يأتي ضمن سياسات الوزارة في شأن برامج التطوير لحقول النفط والغاز الإسراع في مباشرة تطوير أكبر حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في بلادنا والمحتوية على احتياطيات كبيرة من الغاز ومنها حقل الحمادة م ن 7 “NC7” ، ومؤخراً إطلعت وزارة النفط والغاز على قرار صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يحمل الرقم (131) لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، حيث أوكلت لها مهمة التفاوض مع شركاء محتملين حددهم القرار في ثلاث شركات ( شركة إيني شمال أفريقيا الايطالية مؤسسة أبوظبي الوطنية للنفط الإماراتية، شركة توتال للطاقة الفرنسية) لمشروع تطوير الإكتشافات النفطية والغازية غير المطورة بحقل الحمادة (NC7)، وهو القرار الذي نطلب منكم سحبه وأي آثار أو نتائج ترتبت عنه لأسباب منها:

1- أهمية هذا الحقل وما به من إكتشافات من المؤمل أن تضيف كميات معتبرة لمعدلات الانتاج اليومي.

2 إيمان وزارة النفط والغاز بما تمتلكه شركة الخليج العربي للنفط من قدرات وطنية ذات كفاءة ومقدرة فنية ولها من الخبرات التي يمكن أن يعول عليها في هذا الخصوص.

-3 بالإمكان التغلب على مشكلة التمويل والميزانيات اللازمة من خلال إيجاد سبل وطرق تمويل مع جهات مالية وطنية المصارف الوطنية – المؤسسة الليبية للإستثمار) خاصة وإن دأب الشركات العالمية التي تعمل في صناعة النفط هو الإقتراض عند دخولها لبرامج عمل جديدة أو مشاريع يتطلب تمويلها أموال لا توفرها ميزانياتها، والوزارة على إستعداد لتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الأمر.

وتابع بالقول: كل ما تقدم وما ورد بمراسلتكم رقم 1964 بتاريخ 30 مارس 2023م بأن المؤسسة تجري مراجعة وإعادة تقييم فني شامل للإحتياطيات الغازية والقدرة الإنتاجية للتراكيب الغازية كل ذلك يتطلب منكم أولاً إتخاذ إجراءاتكم بسحب القرار (131) لسنة 2022م المذكور وتكليف شركة الخليج العربي بالعمل على وضع هذا الحقل على خطوط الإنتاج في أقرب الآجال.

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